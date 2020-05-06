В Ростовской области появится еще одна инфекционная больница

6 Май 2020 2020-05-06T09:12:28+03:00

О ее строительстве заговаривали еще до пандемии

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До конца мая в Ростовской области начнется строительство еще одной инфекционной больницы.

Медицинское учреждение должно появиться в Аксайском районе. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области. Вопрос создания больницы будет рассмотрен уже на ближайшем заседании. Первая очередь лечебного учреждения будет рассчитана на 200 коек. От 20 до 30 штук из общего количества будут реанимационными. Во время второго и третьего этапа появятся еще по 100 коек. В новой больнице будет обустроен лечебный блок, а именно приемное и инфекционное отделения, реанимация, а также диагностический и лабораторный блоки.

Стоит отметить, что вопрос о строительстве такого рода больницы рассматривался еще до вспышки коронавируса. А возникшая пандемия просто ускорила реализацию этого проекта.

- Мы понимаем, что Ростовской области необходим медицинский комплекс, в котором будут оказывать высококачественную лечебную помощь жителям региона, - подчеркнул губернатор.

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В Ростовской области появится новая инфекционная больница.

В ней будут лечиться не только пациенты с коронавирусом.

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ИСТОЧНИК KP.RU