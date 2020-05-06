В Ростов-на-Дону прилетят туристы из Израиля

6 Май 2020 2020-05-06T10:23:53+03:00

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Группа туристов из города Тель-Авив прилетят в аэропорт Платов в четверг, 7 мая. Об этом сообщили в Минкомсвязи РФ.

Вывозной рейс запланирован из Израиля по направлению Тель-Авив - Ростов-на-Дону - Екатеринбург. Сейчас от людей, застрявших за границей из-за пандемии COVID-19, принимаются заявки.

- SVR рейс Тель-Авив – Ростов-на-Дону – Екатеринбург состоится 07.05.2020 в 15:10 (по местному времени), – отмечено в сообщении.

Известно, что после прилета все прибывшие отправятся на 14-дневный карантин. Уже на борту самолета у туристов измерят температуру, а после людей отправят с подозрительными симптомами отправят в больницу, где они будут находиться под присмотром медиков до окончания карантина.

Стоит отметить, что то уже не первый вывозной рейс из-за границы. В Ростов-на-Дону ранее прилетели туристы и Таиланда, Турции и других стран.

ИСТОЧНИК KP.RU