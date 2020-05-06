Дончанина с криминальным прошлым задержали за хранение наркотиков
Полицейские задержали подозреваемого в хранении наркотиков в Аксайском районе. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области, у злоумышленника при себе нашли сверток с неизвестным веществом.
Согласно проведенной экспертизе, найденное вещество является амфетамином. Его масса превысила 49 г.
Ранее 26-летнему фигуранту уже приходилось отвечать перед судом за хранение наркотиков, кражу, мошенничество, грабеж и неправомерное завладение автомобилем без цели хищения.
Сейчас сотрудники правоохранительных органов решают вопрос об избрании меры пресечения в отношении подозреваемого, уточнили представители ведомства.
ИСТОЧНИК KP.RU