Дончанина с криминальным прошлым задержали за хранение наркотиков

6 Май 2020 2020-05-06T10:32:59+03:00

Полицейские решают вопрос об избрании меры пресечения в отношении подозреваемого Фото: Михаил ФРОЛОВ

Мужчина был осужден по пяти статьям

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Полицейские задержали подозреваемого в хранении наркотиков в Аксайском районе. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области, у злоумышленника при себе нашли сверток с неизвестным веществом.

Согласно проведенной экспертизе, найденное вещество является амфетамином. Его масса превысила 49 г.

Ранее 26-летнему фигуранту уже приходилось отвечать перед судом за хранение наркотиков, кражу, мошенничество, грабеж и неправомерное завладение автомобилем без цели хищения.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов решают вопрос об избрании меры пресечения в отношении подозреваемого, уточнили представители ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU