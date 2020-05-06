2020-05-06T13:04:56+03:00
Общество

В Шахтах погиб легковушка выехала на встречку, погиб водитель

Машина вылетела в кювет и врезалась в дерево
Ольга ГОПАЛО
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По предварительным данным, водитель не справился с управлением. Фото: УГИБДД России по РО.По предварительным данным, водитель не справился с управлением. Фото: УГИБДД России по РО.
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Накануне, 5 мая, в городе Шахты Ростовской области произошла авария, которая унесла жизнь человека. Известно, что дорожное происшествие случилось около семи часов вечера. Как рассказали в Управлении ГИБДД России по региону, автомобиль «Лаа Приора» ехал из центра шахтерского города в поселок Артем.

- По предварительным данным, водитель не справился с управлением и допустил выезд на полосу встречного движения, - добавили в ведомстве. - После этого машина съехала на обочину и врезалась в дерево.

На место происшествия сразу же вывали скорую помощь. Однако травмы, которые получил 53-летний мужчина, оказались несовместимыми с жизнью. Пациент скончался в автомобиле неотложки.

По факту аварии проводится проверка, в результате которой станут известны все обстоятельства случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU

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