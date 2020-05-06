2020-05-06T10:44:30+03:00
Общество

Строительство моста на Малиновского в Ростове-на-Дону идет и в майские праздники

Работы не остановили даже режиме самоизоляции
Ольга ГОПАЛО
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Одновременно идет возведение четырех опор. Фото: мэрия Ростова-на-Дону.Одновременно идет возведение четырех опор. Фото: мэрия Ростова-на-Дону.
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В Ростове-на-Дону рабочие продолжают строительство моста на улице Малиновского, что в Западном жилом массиве. Планируется, что со временем он сможет разгрузить эту часть города от продолжительных пробок, которые, как правило, собираются в утренние и вечерние часы пик.

- Строительные работы не останавливаются даже в режиме самоизоляции, - рассказала глава пресс-службы администрации Ростова-на-Дону Мария Петрова. - Бригады работают в две смены. Одновременно идет возведение четырех опор. Так, в в настоящее время рабочие уже приступили к подготовительным работам для строительства пятой – центральной опоры.

Собеседница добавила, что она находится между железнодорожными путями, и обустройство технологического проезда требует особого подхода.

Известно, что строительство идет по заранее установленному графику при выполнении всех норм и технологических стандартов. И уже использовано около 180 тонн арматуры и 2 300 тонн бетона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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