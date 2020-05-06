2020-05-06T10:49:44+03:00
Общество

В Ростове с берегов Северного водохранилища вывезли самосвал мусора

Коммунальщики достали из воды сотни пластиковых бутылок, пакетов и прочих отходов
Дадаян Давид
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Уборкой занимались сотрудники подрядной организации. Фото: администрация РостоваУборкой занимались сотрудники подрядной организации. Фото: администрация Ростова
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В Ростове-на-Дону коммунальные службы почистили береговую линию Северного водохранилища. Как сообщили на сайте городской администрации, из воды достали такое количество мусора, что он заполнил целый самосвал. Об этом сообщили накануне 5 мая.

После сильного дождя, который обрушился на донскую столицу, специалисты обнаружили большое количество бытового мусора на дамбе. Было принято решение заняться уборкой. Работники подрядной организации МУ МПП ЖКХ Ворошиловского района прибыли на место и принялись за работу.

Из воды удалось достать десятки старых бутылок, пакетов, ведер и всего, что оставляют здесь безответственные жители. После того, как мусор был собран, подъехала машина, куда и загрузили все отходы. Их было такое количество, что заполнился целый самосвал.

Ранее в местных СМИ появилась информация, что дамба на Северном после майских праздников превратилась в настоящую свалку. Теперь городские власти призывают всех беречь природу и выбрасывать отходы только в специально отведенные места.

Фото: администрация Ростова

Фото: администрация Ростова

ИСТОЧНИК KP.RU

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