2020-05-06T10:58:32+03:00
Общество

В Ростовской области медицинские маски стали продавать в магазинах

Второй месяц в регионе действует режим повышенной готовности
Ольга ГОПАЛО
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В день донские предприниматели шьют более 127 тысяч штук масок.В день донские предприниматели шьют более 127 тысяч штук масок.Фото: Иван МАКЕЕВ
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В Ростовской области второй месяц в регионе действует режим повышенной готовности, при котором большинство жителей находятся на самоизоляции - разрешены только поездки на работу и обратно некоторым, всем - походы в аптеку или магазин, а также прогулки с собакой в ста метрах от дома.

При этом, по последним данным, в регионе коронавирус официально подтвержден у 1 434 человек, их стало на 81 пациента больше. Скончались от страшного вируса уже 12 дончан.

Как рассказали в региональном правительстве, теперь медицинские маски, которые нужно носить при посещении общественных мест, можно будет купить и в магазинах, причем не только в Интернете. Всего на Дону 300 таких точек, в числе которых и крупные супер и гипермаркеты. А в день донские предприниматели шьют более 127 тысяч штук масок.

Кроме того, дезинфицирующие средства продают почти трех тысячах торговых точках, в том числе и аптеках. В Департаменте потребительского рынка товаров и услуг региона рассказали, что стоимость таких дезсредств - от 23 до 287 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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