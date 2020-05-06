Больше семи тонн мороженого из Ростовской области не выпустили в Украину

6 Май 2020 2020-05-06T11:13:45+03:00

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В Ростовской области на российско-украинской границе задержали больше семи тонн мороженого. Об этом сообщили в региональном Управлении Россельхознадзора. Известно, что инцидент произошел в многостороннем автомобильном пункте пропуска «Донецк».

Как сообщили в ведомстве, груз направлялся в незалежную. Когда специалисты начали проверять документы у водителя, то оказалось, что у него не было необходимых ветеринарных сопроводительных документов. Они необходимы при перевозке, кроме того в них должно быть прописано - из какой территории направляется груз.

В итоге движение груза было приостановлено. Дальнейшая его судьба пока решается. Не исключено, что лакомство вернут обратно на завод.

Как выяснили наши московские коллеги, Роскачество проверило мороженое: только треть пломбира качественная. Специалисты проверили 34 сорта вкусного лакомства на антибиотики, растительные жиры и бактерии. И выяснили, что хорошее – не обязательно дорогое (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU