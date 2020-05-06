Житель Ростовской области забрал автомагнитолу у водителя, угрожая ножом

6 Май 2020 2020-05-06T13:01:40+03:00

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В полицию Ростовской области пришел местный житель, который сообщил, что стал жертвой налетчика. Он рассказал, что, когда подходил к своей машине, на него напал неизвестный. Мужчина угрожая ножем потребовал, чтобы тот своими руками отдал ему автомагнитолу и усилитель, которые находились в легковушке. После чего неизвестный сбежал.

Стражи порядка принялись искать предполагаемого преступника. Как выяснилось позже, им оказался 19-летний житель Каменского района. Тот долго не стал хранить чужое добро, а отнес его в ближайший ломбард. При этом деньги уже успел потратить.

Как рассказали в Главном Управлении МВД России по региону, в отношении парня возбудили уголовное дело по статье «Грабеж». Если дело дойдет до суда, а мужчину признают виновным, не исключено, что ближайшие несколько лет он проведет в местах не столь отдаленных.

ИСТОЧНИК KP.RU