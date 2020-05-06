Врачи нашли коронавирус у туристов прилетевших в Ростов из Таиланда
Медики нашли коронавирус у туристов, прилетевших в Ростов в понедельник, третьего мая, в Ростов-на-Дону на самолёте из Таиланда.Об этом рассказал главный санитарный врач Ростовской области Евгений Ковалёв во время заседания регионального штаба по координации деятельности по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.
- В самолёте было 120 пассажиров, 24 из них выходили в ростовском аэропорту Платов. У шести из них обнаружен коронавирус - сообщил Евгений Ковалёв.
По его словам, двое из заболевших – жители Краснодарского края, ещё двое проживают в Волгоградской области.
Сейчас заболевшие получают в больнице необходимое лечение и находятся под присмотром врачей.
ИСТОЧНИК KP.RU