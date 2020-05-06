Врачи нашли коронавирус у туристов прилетевших в Ростов из Таиланда

6 Май 2020 2020-05-06T14:19:33+03:00

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Медики нашли коронавирус у туристов, прилетевших в Ростов в понедельник, третьего мая, в Ростов-на-Дону на самолёте из Таиланда.Об этом рассказал главный санитарный врач Ростовской области Евгений Ковалёв во время заседания регионального штаба по координации деятельности по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

- В самолёте было 120 пассажиров, 24 из них выходили в ростовском аэропорту Платов. У шести из них обнаружен коронавирус - сообщил Евгений Ковалёв.

По его словам, двое из заболевших – жители Краснодарского края, ещё двое проживают в Волгоградской области.

Сейчас заболевшие получают в больнице необходимое лечение и находятся под присмотром врачей.

ИСТОЧНИК KP.RU