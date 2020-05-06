2020-05-06T12:56:04+03:00
Коронавирус Covid-19

В Ростовской области людей с подозрением на COVID-19 будут чаще госпитализировать

Люди все чаще заражаются коронавирусом при контакте с больными дома
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Люди все чаще заражаются коронавирусом от заболевших родныхЛюди все чаще заражаются коронавирусом от заболевших родныхФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Донские медики в обязательном порядке начнут госпитализировать пенсионеров с подозрением на COVID-19 и людей, у которых нет возможности изолировать от семьи на время лечения. Об этом на заседании регионального штаба по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции сообщил главный санитарный врач Ростовской области Евгений Ковалев.

В Ростовской области увеличивается количество больных коронавирусом от домашних очагов заражения.

- Сегодня у нас доля таких случаев составляет 25%. Подходы к лечению, которые были прописаны ранее, мы с министерством здравоохранения пересматриваем, - говорит Евгений Ковалев. - Будем стремиться максимально изолировать людей от источников заражения. Нельзя оставлять дома тех, кто может контактировать с лицами старше 65 лет, а также тех, кого невозможно изолировать от семьи в отдельной комнате.

Как ранее сообщала "Комсомольская правда-Ростов", на территории региона уже 1434 человека больны коронавирусной инфекцией.

ИСТОЧНИК KP.RU

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