На Дону больше 120 медицинских работников подхватили COVID-19

6 Май 2020 2020-05-06T13:28:01+03:00

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6 мая стало известно, что в Ростовской области 121 медицинский работник заразился коронавирусом. Специалисты выявили это по результатам еженедельного обследование медперсонала на наличие инфекции, которое было организовано силами регионального минздрава и Роспотребнадзора.

Как сообщила во время заседания регионального штаба по борьбе с вирусом министр здравоохранения Татьяна Быковская, среди инфицированных 19 врачей, а также 44 медработника среднего звена и 44 - младший персонал.

- 103 заболевших выявлено в муниципальных медучерждениях, 17 в федеральных и 1 в частной стоматологической клинике. В основном болезнь протекает практически бессимптомно, - пояснила глава министерства.

Кроме этого, Быковская отметила, что большинство случаев заражения не связаны с нарушением ограничительных мер.

- При этом зафиксированы случаи, когда медики, особенно младший и средний персонал, недооценивают реальную опасность, пренебрежительно относясь к соблюдению принципов защиты. Так, есть случаи заражения среди работников скорой помощи и лабораторий, которые не принимают участия в стационарном лечении, но контактируют с пациентами на вызове или принимают биоматериал от контактных больных, - рассказала министр здравоохранения Ростовской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU