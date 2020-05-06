2020-05-06T14:27:18+03:00
Общество

Житель Ростовской области похитил канистру у соседа

Мужчина пробрался в дом, пока никого не было
Ольга ГОПАЛО
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Житель Ростовской области попался на краже.Житель Ростовской области попался на краже.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Житель Ростовской области попался на краже. О преступлении стало известно после того, как в полицию обратился хозяин частного дома, что в Неклиновском районе. Он обнаружил, что пропали канистра, электроинструменты и водяные насосы. Стражи порядка нашли 30-летнего злоумышленника, который жил в том же районе. Оказалось, что он уже был судим за похожее преступление.

- Мужчина убедился, что в доме никого нет, взломал окно и пробрался в жилое помещение, откуда и украл, - рассказали в Главном Управления МВД России по региону.

Сообщается, что похищенное полицейскими изъято и вскоре будет возвращено законному владельцу. А в отношении предполагаемого преступника уже возбуждено уголовное дело.

Если дело дойдет до суда, а мужчину признают виновным, не исключено, что несколько лет он может провести в тюрьме. Пока же дончанин находится под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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