2020-05-06T14:35:58+03:00
Общество

Жительница Новошахтинска сама отдала мошеннику сто тысяч рублей

Женщина назвала все явки и пароли от своей банковской карты
Ольга ГОПАЛО
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Сто тысяч рублей пропали со счета жительницы Ростовской области.Сто тысяч рублей пропали со счета жительницы Ростовской области.Фото: Ольга КОСТИНА
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Сто тысяч рублей пропали со счета жительницы Ростовской области, когда она ответила на звонок неизвестного. По его словам, дело было так.

Мужчина позвонил и рассказал, что работает в банке и предложил остановить сомнительные финансовые операции, которые кто-то проделывает со счетом женщины. Та, испугавшись за свои деньги, сразу же назвала все явки и пароли, а именно - номер карты и секретный код на оборотной стороне пластика, а также продиктовала код, который пришел по смс на ее мобильный телефон.

Только положив трубку, дама выяснила, что со счета пропало все, что на нем было. Женщина сразу же обратилась в полицию.

Как сообщили в Главном Управлении МВД России по Ростовской области, возбуждено уголовное дело по статье «Кража». В настоящее время ведется поиск преступника.

ИСТОЧНИК KP.RU

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