Жительница Новошахтинска сама отдала мошеннику сто тысяч рублей
Сто тысяч рублей пропали со счета жительницы Ростовской области, когда она ответила на звонок неизвестного. По его словам, дело было так.
Мужчина позвонил и рассказал, что работает в банке и предложил остановить сомнительные финансовые операции, которые кто-то проделывает со счетом женщины. Та, испугавшись за свои деньги, сразу же назвала все явки и пароли, а именно - номер карты и секретный код на оборотной стороне пластика, а также продиктовала код, который пришел по смс на ее мобильный телефон.
Только положив трубку, дама выяснила, что со счета пропало все, что на нем было. Женщина сразу же обратилась в полицию.
Как сообщили в Главном Управлении МВД России по Ростовской области, возбуждено уголовное дело по статье «Кража». В настоящее время ведется поиск преступника.
ИСТОЧНИК KP.RU