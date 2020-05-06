В Ростовской области у 60% заболевших коронавирус проходит бессимптомно

6 Май 2020 2020-05-06T14:47:35+03:00

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Более чем у половины больных COVID-19 на Дону отсутствуют симптомы заболевания, рассказал главный санитарный врач Ростовской области Евгений Ковалевв в среду, 6 мая.

- В Ростовской области около 60% заболевших - бессимптомные вирусоносители. Главная задача состоит в их изоляции с целью минимизации распространения инфекции, - отметил он.

В последние дни в среднем ежедневный прирост подтвержденных случаев заболевания коронавирусом составляет около 80-90 человек.Эта тенденция связана с увеличением числа ежедневно проводимых тестов на коронавирусную инфекцию.

Напомним, для предотвращения распространения опасного вируса людям рекомендуется соблюдать самоизоляцию. на территории Ростовской области уже 1434 человека больны коронавирусной инфекцией. За минувшие сутки специалисты выявили еще 81 случай заражения. По данным регионального правительства, 168 человек выздоровели и сейчас чувствую себя хорошо. Лабораториями проведено 1773 тестов на наличие инфекции в организме.

ИСТОЧНИК KP.RU