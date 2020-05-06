2020-05-06T15:21:55+03:00
Общество

Хорошие новости: Регоператор «ЭкоЦентр» провел генеральную уборку на улице Мира в Морозовске

Материал предоставлен ГК «Чистый город»
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Фото: ГК «Чистый город»Фото: ГК «Чистый город»
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Более 14 кубометров мусора вывез регоператор ООО «ЭкоЦентр» во время очередного субботника в Морозовске.

На этот раз генеральная уборка прошла на улице Мира. Там регоператор прогреб газоны и собрал весь мусор.

Фото: ГК «Чистый город»

Фото: ГК «Чистый город»

Кроме того, в порядок приведена детская и спортивная площадки, где с наступлением хорошей погоды всегда людно: гуляют мамы с детьми и молодёжь, проводятся спортивные соревнования.

Также сотрудники «ЭкоЦентра» очистили от мусора и подстригли траву на прилегающей к футбольному полю территории.

По итогам «субботника» регоператором собрано и вывезено около 2 тонн мусора.

- Пока население из-за режима самоизоляции вынужденно проводят дни дома, регоператор вместе с коммунальными службами приводит город в порядок после зимы. Морозовск умывают, обновляют и благоустраивают. Чтобы к моменту, когда морозовчане вернутся к привычному ритму жизни, город выглядел ухоженным и красивым. Все работы проходят с соблюдениями мер безопасности, - подчеркивает руководитель филиала регионального оператора по обращению с ТКО ООО «ЭкоЦентр» Алексей Череда.

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