Хорошие новости: Регоператор «ЭкоЦентр» провел генеральную уборку на улице Мира в Морозовске
Более 14 кубометров мусора вывез регоператор ООО «ЭкоЦентр» во время очередного субботника в Морозовске.
На этот раз генеральная уборка прошла на улице Мира. Там регоператор прогреб газоны и собрал весь мусор.
Фото: ГК «Чистый город»
Кроме того, в порядок приведена детская и спортивная площадки, где с наступлением хорошей погоды всегда людно: гуляют мамы с детьми и молодёжь, проводятся спортивные соревнования.
Также сотрудники «ЭкоЦентра» очистили от мусора и подстригли траву на прилегающей к футбольному полю территории.
По итогам «субботника» регоператором собрано и вывезено около 2 тонн мусора.
- Пока население из-за режима самоизоляции вынужденно проводят дни дома, регоператор вместе с коммунальными службами приводит город в порядок после зимы. Морозовск умывают, обновляют и благоустраивают. Чтобы к моменту, когда морозовчане вернутся к привычному ритму жизни, город выглядел ухоженным и красивым. Все работы проходят с соблюдениями мер безопасности, - подчеркивает руководитель филиала регионального оператора по обращению с ТКО ООО «ЭкоЦентр» Алексей Череда.