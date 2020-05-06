2020-05-06T15:29:29+03:00
Общество

Жителям Ростовской области будут напоминать о необходимости носить маску

С ее помощью можно остановить распространение коронавирусной инфекции
Ольга ГОПАЛО
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Маска в ближайшее время обязательный аксессуар-защита.Маска в ближайшее время обязательный аксессуар-защита.Фото: Олег УКЛАДОВ
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В Ростовской области с начала мая - масочный режим. Его необходимость и санитарные врачи, и чиновники объясняют тем, что при помощи и такого, казалось бы, незамысловатого аксессуара удастся остановить распространение коронавирусной инфекции.

Именно поэтому глава региона дал поручение правительству в ближайшие дни подготовить и представить ему на подпись документ. В нем детально должна быть прописана, в том числе и ответственность за нарушение масочного режима. Также там будет сказано о том, какую ответственность понесут работодатели за непредоставление сотрудникам масок и других средств защиты. При этом акцент будет сделан на просветительской работе.

- Следует задействовать уличную агитацию, - уверен Василий Голубев. - Раз мы с вами готовим людей к тому, что в ближайшее время им можно будет активнее выходить на улицы, хотя и с соблюдением мер предосторожности, то и информировать их нужно всеми возможными способами. Нужно каждый день напоминать об этом, и тогда мы получим нужный результат.

По словам главного санитарного врача Дона Евгения Ковалева, в течение следующих месяцев вирусная угроза будет сохраняться, в связи с чем актуальны и такие защитные меры, как социальное дистанцирование, режим самоизоляции, особенно для пожилых или имеющих проблемы со здоровьем людей. При этом особое значение приобретет обязательное ношение защитных масок в общественных местах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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