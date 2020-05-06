На Дону почти половина новых заболевших - молодые люди

6 Май 2020 2020-05-06T15:36:24+03:00

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6 мая стало известно, что в Ростовской области 44,4% новых случаев заражения коронавирсом приходится на молодых людей. Их возраст - от 18 до 45 лет. При этом меньше всего заболевших - люди старшего возраста. Данные сообщили в региональном правительстве.

По официальной информации, 30,9% - это жители, возраст которых варьируется от 46 до 65 лет. 8,6% - люди от 66 до 79 лет. Старше этого возраста пациентов, у которых выявили вирус за последние сутки, нет.

Стоит отметить, что среди новых случаев, есть и дети. Их чуть больше 16%.

Всего в Ростовской области только за минувшие 24 часа COVID-19 выявили у 81 человека. Всего в регионе уже 1434 человек заболели "чумой 2020", а 168 - выздоровело.

Сегодня, 6 мая, стало известно о женщине, которая скончалась от вируса. Врачи диагностировали у ее и другие заболевания. Ей было 63 года. Она стала 12-ой жертвой опасной инфекции.

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ИСТОЧНИК KP.RU