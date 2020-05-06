2020-05-06T15:36:24+03:00
Коронавирус Covid-19

На Дону почти половина новых заболевших - молодые люди

Меньше всего случаев заражения за последние сутки выявлено среди людей старшего поколения
Дадаян Давид
Поделиться:
Коронавирус в Ростове-на-Дону, новости на 6 мая 2020 года.Коронавирус в Ростове-на-Дону, новости на 6 мая 2020 года.Фото: Алена МАРТЫНОВА
Изменить размер текста:

6 мая стало известно, что в Ростовской области 44,4% новых случаев заражения коронавирсом приходится на молодых людей. Их возраст - от 18 до 45 лет. При этом меньше всего заболевших - люди старшего возраста. Данные сообщили в региональном правительстве.

По официальной информации, 30,9% - это жители, возраст которых варьируется от 46 до 65 лет. 8,6% - люди от 66 до 79 лет. Старше этого возраста пациентов, у которых выявили вирус за последние сутки, нет.

Стоит отметить, что среди новых случаев, есть и дети. Их чуть больше 16%.

Всего в Ростовской области только за минувшие 24 часа COVID-19 выявили у 81 человека. Всего в регионе уже 1434 человек заболели "чумой 2020", а 168 - выздоровело.

Сегодня, 6 мая, стало известно о женщине, которая скончалась от вируса. Врачи диагностировали у ее и другие заболевания. Ей было 63 года. Она стала 12-ой жертвой опасной инфекции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Онлайн обучение в нижнем белье, раки и бокс: Чем занимаются ростовские знаменитости в дни самоизоляции. Они устраивают королевский пир, танцы на ковре и рисуют картины (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Подросшего сына Виктории Лопыревой назвали красавцем
У жительницы Новошахтинска украли золото на 120 тысяч рублей
День Великой Победы вокальным флешмобом отметят студенты кампуса ЮФУ
С помощью роботов в ВТБ ускорили работу с обращениями клиентов
Жена Дмитрия Тарасова рассказала о переменах в жизни после рождения дочери Евы
Житель Волгодонска угнал легковушку, чтобы доехать до дома
На Дону почти половина новых заболевших - молодые люди
Жителям Ростовской области будут напоминать о необходимости носить маску
Хорошие новости: Регоператор «ЭкоЦентр» провел генеральную уборку на улице Мира в Морозовске
В Ростовской области у 60% заболевших коронавирус проходит бессимптомно
Жительница Новошахтинска сама отдала мошеннику сто тысяч рублей
Житель Ростовской области похитил канистру у соседа
На Дону больше 120 медицинских работников подхватили COVID-19
В Ростовской области людей с подозрением на COVID-19 будут чаще госпитализировать
Врачи нашли коронавирус у туристов прилетевших в Ростов из Таиланда
Житель Ростовской области забрал автомагнитолу у водителя, угрожая ножом
Больше семи тонн мороженого из Ростовской области не выпустили в Украину
В Ростовской области медицинские маски стали продавать в магазинах
В Ростове с берегов Северного водохранилища вывезли самосвал мусора
Строительство моста на Малиновского в Ростове-на-Дону идет и в майские праздники
В Шахтах погиб легковушка выехала на встречку, погиб водитель
Дончанина с криминальным прошлым задержали за хранение наркотиков
В Ростов-на-Дону прилетят туристы из Израиля
В Ростовской области появится еще одна инфекционная больница
Борт из Турции привез в Ростов 67 туристов