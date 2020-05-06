Житель Волгодонска угнал легковушку, чтобы доехать до дома
В отдел полиции города Волгодонска Ростовской области пришел мужчина, который сообщил - у него угнали «девяносто девятую». По его словам, машина была припаркована у дома, где он живет. Правда, ключи от транспортного средства хозяин по забывчивости оставил в салоне автомобиля.
Однако долго искать легковушку стражам порядка не пришлось, почти сразу же был задержан и местный житель города атомщиков, которого подозревают в совершении этого преступления.
Как рассказал 23-летний мужчина, машину он угнал, чтобы доехать дома. Однако испугавшись ответственности, переставил автомобиль на другую улицу.
Как сообщили в главном Управлении МВД России по региону, в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Теперь его ждет суд.
ИСТОЧНИК KP.RU