2020-05-06T15:42:09+03:00
Общество

Житель Волгодонска угнал легковушку, чтобы доехать до дома

А после, испугавшись, перегнал автомобиль на соседнюю улицу
Ольга ГОПАЛО
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В отдел полиции города Волгодонска пришел мужчина, который сообщил - у него угнали «девяносто девятую».В отдел полиции города Волгодонска пришел мужчина, который сообщил - у него угнали «девяносто девятую».Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В отдел полиции города Волгодонска Ростовской области пришел мужчина, который сообщил - у него угнали «девяносто девятую». По его словам, машина была припаркована у дома, где он живет. Правда, ключи от транспортного средства хозяин по забывчивости оставил в салоне автомобиля.

Однако долго искать легковушку стражам порядка не пришлось, почти сразу же был задержан и местный житель города атомщиков, которого подозревают в совершении этого преступления.

Как рассказал 23-летний мужчина, машину он угнал, чтобы доехать дома. Однако испугавшись ответственности, переставил автомобиль на другую улицу.

Как сообщили в главном Управлении МВД России по региону, в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Теперь его ждет суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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