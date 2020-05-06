Жена Дмитрия Тарасова рассказала о переменах в жизни после рождения дочери Евы

6 Май 2020 2020-05-06T15:51:26+03:00

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Супруга футболиста "Рубина" Дмитрия Тарасова поделилась подробностями своей жизни. Уроженке Ростовской области Анастасии Костенко приходится справляться с двумя маленькими детьми. В своем профиле в Instagram модель рассказала о том, как изменилась жизнь ее семьи после рождения младшей дочери Евы.

kostenko.94 Жена футболиста Дмитрия Тарасова с дочкой Евой

Малышке недавно исполнилось три месяца после рождения. Молодая мама рассказывает, что второй ребенок совсем не доставляет ей с мужем никаких хлопот. Девочка спокойно спит по ночам, редко плачет, а старшая дочь Милана любит младшую сестру, часто обнимает ее и хочет играть.

- Мои девочки были на руках с первых дней. Милаша, как начала ползать, слезла. Просто. Легко. Как будто и не находилась на моих руках полгода. Получила необходимую дозировку рук и стала в этом плане самостоятельной. Спит уже в своей комнате, и иногда ее берем к себе, чтобы еще часок-другой всем поспать, - сообщила Анастасия.

kostenko.94 Анастасия Костенко с дочками

Многие отметили,что после рождения Евы молодая мама стала еще красивее: "Настюша - красавица, молодец. Двоих куколок родила и как веточка - стройная красивая", "Три месяца - очень важный период. Вы- молодец", "Какие хорошенькие", "Красивая мама и красивые детки. Здоровья вашей семье".

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ИСТОЧНИК KP.RU