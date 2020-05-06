2020-05-06T15:49:09+03:00
Общество

С помощью роботов в ВТБ ускорили работу с обращениями клиентов

Их используют для обработки и принятия решений по претензиям
Ольга КУБЫШЕВА
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Фото: ВТБ.Фото: ВТБ.
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Ускорить работу по обращениям клиентов в ВТБ решили с помощью роботов. Они уже используются для обработки и принятия решений по претензиям. Как рассказали в банке, на первом этапе без участия сотрудников анализируется уже более 10% всех обращений и принимается каждое пятое положительное решение по операциям в банкоматах. Это позволяет клиентам быстрее получить ответы на их обращения.

- Внедрение новой технологии позволило сократить время принятия решений по обращениям клиентов и уменьшить выполнение сотрудниками рутинных действий, - поделилась руководитель департамента по работе с обращениями клиентов ВТБ Ольга Мамедова. - Мы используем роботов, в первую очередь, для типовых задач, в которых важно исключить влияние человеческого фактора. При этом благодаря разработанным в банке четким алгоритмам качество принимаемых решений остается на привычно высоком уровне, ведь основная задача для нас – справедливая оценка каждого обращения клиента.

Так, еще до начала работы с обращением робот выгружает из систем-источников информацию, выписки, документы, которые необходимы сотруднику для проведения расследования и принятия решения по претензии. Также робот анализирует имеющиеся данные на предмет их соответствия прописанным сценариям, при выявлении такого соответствия он или предлагает сотруднику на подтверждение уже итоговое решение, или принимает его самостоятельно.

К слову, робот может принимать самостоятельно только положительные решения по обращениям клиентов, в иных случаях сотрудники проводят дополнительный анализ.

А в перспективе ВТБ планирует автоматизировать до 70% операций.

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