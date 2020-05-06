2020-05-06T16:01:52+03:00
Общество

День Великой Победы вокальным флешмобом отметят студенты кампуса ЮФУ

Они исполнят военно-патриотические песни прямо из своих окон
Ольга КУБЫШЕВА
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Фото: ЮФУФото: ЮФУ
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В кампусе Южного федерального университета состоится песенный флешмоб, посвященный Дню Великой Победы. Так, 9 мая в 11:00 студенты, проживающие там, чтобы не нарушать нормы безопасности и самоизоляции прямо из окон своих комнат исполнят военно-патриотические песни. А в рамках акции «Бессмертный полк ЮФУ» на здании кампуса разместят портреты ветеранов Южного федерального университета, воевавших в Великой Отечественной войне.

Известно, что в полдень все студенты кампуса смогут отведать «солдатскую кашу», приготовленную в условиях «Полевой кухни».

Как рассказали в вузе, все структурные подразделения университета принимают активное участие к подготовке празднования Великой Победы. Студенты и сотрудники вуза в онлайн-режиме проводят конферении, флешмобы, концерты, открытые лекции и различные акции, посвященные Великой Отечественной войне.

В их числе «Георгиевская ленточка онлайн» или проект «Это нужно живым», собирающий в «Бессмертный полк ЮФУ» истории студентов, абитуриентов и сотрудников университета, отдавших все для фронта в годы Великой Отечественной войны.

А вот в рамках акции «ЮФУ помнит» обучающиеся и преподаватели университета делятся в соцсетях записями исполнения песен и стихов, посвященных 75-летию Победы.

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