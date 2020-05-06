2020-05-06T16:12:40+03:00
Общество

У жительницы Новошахтинска украли золото на 120 тысяч рублей

Ценности она хранила у себя в квартире
Ольга ГОПАЛО
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Задержанным оказался 36-летний житель того же города.Задержанным оказался 36-летний житель того же города.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В городе Новошахтинске стражам порядка удалось раскрыть кражу ювелирных украшений. Как сообщили в донском главке, наряд полиции прямо к себе в квартиру вызвала местная жительница. Как оказалось,у нее кто-то взломал входную дверь и пробрался внутрь. В итоге пропали золотые изделия на кругленькую сумму. Стоимость пропажи хозяйка имущества оценила в 120 тысяч рублей. По горячим следам полицейским удалось отыскать предполагаемого воришку.

Как рассказали в Главном Управлении МВД России по региону, им оказался 36-летний житель того же города. Он во всем признался. Правда, что он сделал с золотом не сообщается.

Теперь в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Пока мужчина находится дома до решения суда. Не исключено, что теперь его могут посадить.

ИСТОЧНИК KP.RU

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