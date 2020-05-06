У жительницы Новошахтинска украли золото на 120 тысяч рублей
В городе Новошахтинске стражам порядка удалось раскрыть кражу ювелирных украшений. Как сообщили в донском главке, наряд полиции прямо к себе в квартиру вызвала местная жительница. Как оказалось,у нее кто-то взломал входную дверь и пробрался внутрь. В итоге пропали золотые изделия на кругленькую сумму. Стоимость пропажи хозяйка имущества оценила в 120 тысяч рублей. По горячим следам полицейским удалось отыскать предполагаемого воришку.
Как рассказали в Главном Управлении МВД России по региону, им оказался 36-летний житель того же города. Он во всем признался. Правда, что он сделал с золотом не сообщается.
Теперь в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Пока мужчина находится дома до решения суда. Не исключено, что теперь его могут посадить.
ИСТОЧНИК KP.RU