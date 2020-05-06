Подросшего сына Виктории Лопыревой назвали красавцем

6 Май 2020 2020-05-06T16:16:43+03:00

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Посол ЧМ-2018 и обладательница титула "Мисс Россия" Виктория Лопырева опубликовала в профиле в Instagram новое фото подросшего сына Марка Лео.

lopyrevavika Сын Виктории Лопыревой

- Его лицо говорит обо всем… Марку Лео сегодня исполняется 15 месяцев. Это все, что имеет значение, - сообщила Виктория.

Многочисленные подписчики принялись поздравлять молодую маму с этим радостным событием: "Какой крутой малыш", "Какой красавчик", "Маленький модник", "Викуся... срочно за дочкой.Такая милота", "Хорошенький... Весь в маму", "Красавец-стиляга", - обсуждают снимок подписчики.

lopyrevavika Виктория Лопырева с мужем

Как ранее сообщала "Комсомольская правда",Виктория Лопырева родила первенца в феврале 2019 года. Модель стала уделять много времени своему малышу. Красавица смогла продолжить работу, совмещая ее с воспитанием сына.

ИСТОЧНИК KP.RU