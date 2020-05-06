"Ростов" отказался досрочно заканчивать футбольный сезон

6 Май 2020 2020-05-06T17:06:25+03:00

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Руководство ФК "Ростов" не поддержало идею завершить футбольный сезон раньше положено срока. Такая идея была предложена в связи с пандемией коронавируса и всеми ограничительными мерами, из-за которых матчи не состоятся. Интересно, что донской клуб не единственный, кто оказался против такой идеи.

Как сообщает "Спорт Экспресс" со ссылкой на собственный источник, большинство клубов, а именно 12, выступают за досрочное прекращение футбольного сезона. При этом те, кто занимает лидирующие позиции в турнирной таблице оказались против такой идеи. Среди нет "Зенит", "Краснодар", "ЦСКА" и "Ростов". Эти команды идут в первой пятерке и, видимо, еще планируют взять дополнительные очки. Только "Локомотив", который на данный момент занимает второе место в чемпионате России, согласился на внеплановое прекращение турнира.

Стоит отметить, что первое и второе места автоматически попадают в Лигу Чемпионов. Клубы, которые окажутся за ними, должны пройти квалификацию и сыграть контрольные матчи с командами из других стран. Если выиграют, смогут также попасть в "ЛЧ". Команды, которые заняли третье и четвертое места в свою очередь попадают только в Лигу Европы.

Так или иначе, а нынешний футбольный сезон должен быть закончиться 17 мая. Однако в сегодняшний реалиях окончательное решение по вопросу досрочного прекращения турнира может быть принято РФС после 12 мая.

Напомним, что главный тренер ФК "Ростов" Валерий Карпин оказался категорически против досрочного прекращения чемпионата РПЛ.

ИСТОЧНИК KP.RU