2020-05-06T17:35:36+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус не выявили в пяти районах Ростовской области

Специалисты планируют увеличить количество тестов
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Главный санитарный врач Ростовской области Евгений Ковалев. Фото: пресс-служба правительство РОГлавный санитарный врач Ростовской области Евгений Ковалев. Фото: пресс-служба правительство РО
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На Дону случаи заражения новой коронавирусной инфекцией не зафиксировано в пяти районах Ростовской области.Об этом во время заседания регионального штаба по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции сообщил глава областного управления Роспотребнадзора Евгений Ковалев в среду, 6 мая.

Так, опасный вирус не выявили в Неклиновском, Орловском, Песчанокопском, Родионово-Несветайском и Советском районах Ростовской области.

- Считаю, что на большей части названных территорий не налажено активное выявление больных. Практически не обследуются лица из контингента повышенного риска инфицирования, - говорит Евгений Ковалев. - Нужно срочно увеличить количество тестов, чтобы бессимптомных носителей выявлять на должном уровне. Не нужно бояться искать и выявлять их. На территориях, где это планово организовано и производится обследование людей, мы видим рост выявленных случаев.

По его словам, выявляемость является одним из ключевых критериев, которые позволят начать снимать ограничительные меры из-за коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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