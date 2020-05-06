Коронавирус не выявили в пяти районах Ростовской области

6 Май 2020 2020-05-06T17:35:36+03:00

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На Дону случаи заражения новой коронавирусной инфекцией не зафиксировано в пяти районах Ростовской области.Об этом во время заседания регионального штаба по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции сообщил глава областного управления Роспотребнадзора Евгений Ковалев в среду, 6 мая.

Так, опасный вирус не выявили в Неклиновском, Орловском, Песчанокопском, Родионово-Несветайском и Советском районах Ростовской области.

- Считаю, что на большей части названных территорий не налажено активное выявление больных. Практически не обследуются лица из контингента повышенного риска инфицирования, - говорит Евгений Ковалев. - Нужно срочно увеличить количество тестов, чтобы бессимптомных носителей выявлять на должном уровне. Не нужно бояться искать и выявлять их. На территориях, где это планово организовано и производится обследование людей, мы видим рост выявленных случаев.

По его словам, выявляемость является одним из ключевых критериев, которые позволят начать снимать ограничительные меры из-за коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU