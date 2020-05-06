Бывшая жена экс-короля Малайзии Оксана Воеводина заболела и сделала тест на коронавирус

6 Май 2020 2020-05-06T17:56:28+03:00

О его результатах красавица сообщила подписчикам

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Уроженка Таганрога Ростовской области бывшая жена короля Малайзии Оксана Воеводина заболела несколько дней назад. Молодая мама даже была вынуждена сделать тест на коронавирус.

Оксана Воеводина рассказала, что последние три дня чувствовала себя плохо и даже наблюдала у себя симптомы коронавируса. Результатами теста знаменитость поделилась с подписчиками.

- Кто бы мог подумать, что когда-нибудь я буду радоваться обычному ОРВИ, - сообщила Оксана Воеводина в своем профиле в Instаgram.

Отрицательный результат порадовал брюнетку. Бывшая жена экс-короля Малайзии рассказала, что теперь будет продолжать вести привычный образ жизни и заниматься воспитанием сына.

Напомним, брак Оксаны Воеводиной и ее знаменитого супруга распался вскоре после свадьбы. Дончанка не смогла ужиться во дворце и улетела в Москву.

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ИСТОЧНИК KP.RU