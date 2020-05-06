Главный санитарный врач Ростовской области: на 20-ый день лечения от больного можно заразиться коронавирусом
В среду, 6 мая, во время брифинга главный санитарный врач региона Евгений Ковалев рассказал о лечении коронавируса.
Сейчас минимальная продолжительность заболевания составляет 12-14 дней, но из-за индивидуальных особенностей иммунитета точное время лечения назвать нельзя.
- Когда проводят обследование мы замечаем, что в некоторых случаях на 14, 16, 17 и 20 день человек продолжает выделять вирус. Выздоровление уже наступило - уже нет кашля, одышки, показатели стабильные. Но человек продолжает выделять коронавирус, - сказал Евгений Ковалев.
Все это увеличивает время, которое пациент проводит на больничной койке или на изоляции у себя дома. В среднем выздоровление длится 15-20 дней.
Напомним, в Ростовской области почти 1,5 тысячи человек болеют коронавирусом. Люди получают необходимое лечение.
ИСТОЧНИК KP.RU