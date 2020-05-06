Ростовчане не смогут посетить воздушный парад на 9 Мая

6 Май 2020 2020-05-06T19:14:37+03:00

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Ростовчанам запретили просмотр воздушного парада в центре города.

Об этом сообщил заместитель губернатора Ростовской области Михаил Корнеев на заседании регионального штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции патрульные перекроют Театральную площадь, набережную, Ворошиловский мост и левый берег Дона. За соблюдением порядка будут следить дополнительные 125 сотрудников полиции. Они будут тщательно наблюдать за тем, чтобы люди не собирались в центре в праздник.

Но несмотря на это, губернатор Василий Голубев напомнил, что 9 мая в центре города состоится воздушный парад и попросил провести разъяснительную работу с людьми.

- Воздушный парад они смогут посмотреть со своих балконов, к тому же по ТВ будет идти прямая трансляция, - отметил Василий Голубев.

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ИСТОЧНИК KP.RU