2020-05-06T19:41:55+03:00
Общество

В Ростове местный житель явился в магазин в одних лишь "семейниках"

Горожане раскритиковали мужчину за отсутствие маски
Виктория Никитина
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Ростовчанин в одних семейных трусах сходил в супермаркет. Фото: соцсетиРостовчанин в одних семейных трусах сходил в супермаркет. Фото: соцсети
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Полуголый мужчина в Ростове вызвал негодование посетителей местного супермаркета.

Местный житель пришел за покупками в одних лишь семейных трусах. Горожане были крайне удивлены внешнему виду мужчины. Один из ростовчан снял на видео местного жителя, а затем выложил запись в одном из городских пабликов соцсети. Она вызвала большой ажиотаж среди подписчиков сообщества.

- Когда чувствуешь себя, как дома - написал автор видеозаписи.

Ростовчане стали незамедлительно комментировать происходящее.

«Шёл второй месяц самоизоляции... Одежда стала ему не по размеру», «Где у него деньги? В носочках?», «А маска где?», «На спор, наверное», - прокомментировали ростовчане.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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