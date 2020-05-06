Сотрудник похоронного бюро рассказал о захоронении умерших от COVID-19

6 Май 2020 2020-05-06T20:22:02+03:00

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В Ростове сотрудник одного из похоронных бюро Сергей Родионов рассказал как хоронят погибших от коронавируса. Его организация похоронила двух местных жителей с COVID-19.

Сергей Родионов сообщил порталу DonDay.ru, что всех жертв коронавируса предварительно упаковывают в защитный пластиковый пакет в той же самой одежде, в которой они скончались. Затем их везут в клинико-диагностическую лабораторию городской больницы № 20, которая находится на проспекте Коммунистическом, 39.

После чего работники морга в полном обмундировании: противочумных костюмах, очках, масках и перчатках вскрывают труп, но не бальзамируют. А уже после проведения вскрытия тело посыпают специальным раствором и потом снова запаковывают в защитный пластиковый мешок и помещают в гроб. Стоит отметить, что при этом труп не переодевают и не гримируют.

Гроб забивают гвоздями, после чего передают родным без права вскрытия. Скорбящие не имеют возможности попрощаться с усопшим и отпеть его.

- Дети 91-летнего умершего от коронавируса ростовчанина просили сотрудников морга сделать фото, чтобы в последний раз увидеть его, так как в больнице они не имели права навещать отца. Но им отказали, - сообщил Сергей Родионов.

Ходят слухи, что умерших от коронавируса необходимо кремировать, но это совершенно не так. О кремации речь может идти только в случаях геморрагических лихорадок, таких как Эбола, Марбург, и холеры. В других же случаях трупы, как правило, не являются источником инфекции. Только легкие пациентов с пандемическим гриппом при неправильном обращении во время вскрытия могут быть заразными. Но никаких доказательств того, что можно заразиться COVID-19 при контакте с телами усопших.

Родионов рассказал, что в Ростове одну из жертв коронавируса все-таки кремировали, но разрешения на кремацию пришлось ждать долго.

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ИСТОЧНИК KP.RU