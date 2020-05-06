2020-05-06T21:30:57+03:00
Общество

В Ростове начали раздачу георгиевских лент

Она считается данью памяти погибшим в Великой Отечественной войне
Виктория Никитина
Поделиться:
В Ростове начали раздавать георгиевские лентыВ Ростове начали раздавать георгиевские лентыФото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

В донской столице сегодня, 6 мая, стартовала ежегодная акция под названием «Георгиевская ленточка». Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

- В этом году в связи с эпидемиологической ситуацией в городе формат акции изменился, однако почтить память погибших в Великой Отечественной войне сможет каждый, - говорится в сообщении.

Ленты выдаются на отдельных автомобильных заправках и в гипермаркетах по адресам: улица Малиновского, 23 Д, бульвар Комарова, 24 А, проспект Михаила Нагибина, 17, улица 14 Линия, 84 и улица Доватора, 267.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове ко Дню Победы закупят 40 тысяч георгиевских лент.

На это будет выделено 35,5 тысяч рублей.

ВНИМАНИЕ!

Давайте делать любимую газету вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Дончанка попала на скамью подсудимых после мошенничества с материнским капиталом
В Ростове начали раздачу георгиевских лент
Дистанцию и "масочный режим" не отменят до изобретения вакцины
Сотрудник похоронного бюро рассказал о захоронении умерших от COVID-19
В Ростове местный житель явился в магазин в одних лишь "семейниках"
Ростовчане не смогут посетить воздушный парад на 9 Мая
Главный санитарный врач Ростовской области: на 20-ый день лечения от больного можно заразиться коронавирусом
Бывшая жена экс-короля Малайзии Оксана Воеводина заболела и сделала тест на коронавирус
Коронавирус не выявили в пяти районах Ростовской области
"Ростов" отказался досрочно заканчивать футбольный сезон
Подросшего сына Виктории Лопыревой назвали красавцем
У жительницы Новошахтинска украли золото на 120 тысяч рублей
День Великой Победы вокальным флешмобом отметят студенты кампуса ЮФУ
С помощью роботов в ВТБ ускорили работу с обращениями клиентов
Жена Дмитрия Тарасова рассказала о переменах в жизни после рождения дочери Евы