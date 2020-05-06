В Ростове начали раздачу георгиевских лент

6 Май 2020 2020-05-06T21:30:57+03:00

Она считается данью памяти погибшим в Великой Отечественной войне

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В донской столице сегодня, 6 мая, стартовала ежегодная акция под названием «Георгиевская ленточка». Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

- В этом году в связи с эпидемиологической ситуацией в городе формат акции изменился, однако почтить память погибших в Великой Отечественной войне сможет каждый, - говорится в сообщении.

Ленты выдаются на отдельных автомобильных заправках и в гипермаркетах по адресам: улица Малиновского, 23 Д, бульвар Комарова, 24 А, проспект Михаила Нагибина, 17, улица 14 Линия, 84 и улица Доватора, 267.

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На это будет выделено 35,5 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU