В Ростове начали раздачу георгиевских лент
В донской столице сегодня, 6 мая, стартовала ежегодная акция под названием «Георгиевская ленточка». Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
- В этом году в связи с эпидемиологической ситуацией в городе формат акции изменился, однако почтить память погибших в Великой Отечественной войне сможет каждый, - говорится в сообщении.
Ленты выдаются на отдельных автомобильных заправках и в гипермаркетах по адресам: улица Малиновского, 23 Д, бульвар Комарова, 24 А, проспект Михаила Нагибина, 17, улица 14 Линия, 84 и улица Доватора, 267.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Ростове ко Дню Победы закупят 40 тысяч георгиевских лент.
На это будет выделено 35,5 тысяч рублей.
ВНИМАНИЕ!
Давайте делать любимую газету вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!
ИСТОЧНИК KP.RU