Дончанка попала на скамью подсудимых после мошенничества с материнским капиталом

6 Май 2020 2020-05-06T22:04:59+03:00

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В Ростове местную жительницу приговорили к двум с половиной годам лишения свободы условно за мошенничество с материнским капиталом.Женщина обвинялась по двум статьям 159.2 УК РФ "Приготовление на мошенничество при получении выплат" и "Покушение на мошенничество при получении выплат".

Родственница подозреваемой за неимением паспорта отправилась в роддом с документами злоумышленницы и родила ребенка, с которым потом и уехала, не дожидаясь оформления документов. И затем дончанка решила воспользоваться сложившейся ситуацией.

В ходе следствия стало известно, что подозреваемая обратилась в ЗАГС и подала заявление на регистрацию рождения у не ребенка. Девушка указала ложные сведения о том, что ребенок рожден ею и приложила медицинское свидетельства о рождении. Когда она получила свидетельство, то обратилась в районное отделение пенсионного фонда с заявлением о выдаче материнского капитала в связи с рождением ребенка и после чего получила государственный сертификат. Но средствами злоумышленница распорядиться так и не успела. Кроме того, она покушалась на получение других пособий, которые полагаются в связи с рождением ребенка.

- Уголовное дело возбуждено на основании материалов прокурорской проверки. Приговором суда обвиняемой назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года 6 месяцев. Приговор в законную силу не вступил, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Ростовской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU