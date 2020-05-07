Пушистого "толстопопого" нарушителя самоизоляции обнаружили ростовчане
В Ростове местные жители обнаружили злостного нарушителя самоизоляции.
На улице Погодина взорам прохожих предстал енот, гуляющий на оконной решетке. Питомца часто встречают в этом месте. Упитанное животное взбиралось вверх, но, когда заметил, что на него смотрят, тут же спрятался за закрывающим окно заграждением. А потом тихонько высунул мордочку и наблюдал за снимающим его прохожим. Ростовчанин поделился ростовчанин в одном из местных пабликов соцсети.
- На улице Погодина замечен енот, нарушающий режим самоизоляции. При виде "патруля" спрятался в укрытии, - написал автор.
Пользователи незамедлительно решили прокомментировать увиденное.
«Надо было штрафовать его», «Толстопопый нарушитель», - пошутили подписчики сообщества.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Милаха-енот в центре Ростова-на-Дону привлек внимание горожан.
Животное выгуливали на поводке.
ВНИМАНИЕ!
Давайте делать любимую газету вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!
ИСТОЧНИК KP.RU