Пушистого "толстопопого" нарушителя самоизоляции обнаружили ростовчане

7 Май 2020 2020-05-07T08:53:21+03:00

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В Ростове местные жители обнаружили злостного нарушителя самоизоляции.

На улице Погодина взорам прохожих предстал енот, гуляющий на оконной решетке. Питомца часто встречают в этом месте. Упитанное животное взбиралось вверх, но, когда заметил, что на него смотрят, тут же спрятался за закрывающим окно заграждением. А потом тихонько высунул мордочку и наблюдал за снимающим его прохожим. Ростовчанин поделился ростовчанин в одном из местных пабликов соцсети.

- На улице Погодина замечен енот, нарушающий режим самоизоляции. При виде "патруля" спрятался в укрытии, - написал автор.

Пользователи незамедлительно решили прокомментировать увиденное.

«Надо было штрафовать его», «Толстопопый нарушитель», - пошутили подписчики сообщества.

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ИСТОЧНИК KP.RU