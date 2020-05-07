Нарушителей "масочного режима" начнут штрафовать с 12 мая
В донской столице после праздников начнут штрафовать нарушителей "масочного" режима.
Напомним, что носить маски для горожан стало необходимо еще в начале мая. Средство защиты должно быть надето при посещении аптек, магазинов и мест работы. Кроме того, нужно надевать маски пока длится ожидание общественного транспорта на остановках и в маршрутках.
Первые штрафы за появление без масок в общественных местах начнут выписывать уже с 12 мая. Об этом сообщил главный санитарный врач региона Евгений Ковалев на совещании Оперативного штаба. Пока к нарушителям "масочного" режима относятся лояльно.
ИСТОЧНИК KP.RU