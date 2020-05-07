2020-05-07T09:04:04+03:00
Коронавирус Covid-19

Нарушителей "масочного режима" начнут штрафовать с 12 мая

Люди и сейчас обязаны носить средства защиты, но пока к нарушителям относятся лояльно
Виктория Никитина
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В Ростове грядут штрафы за нарушение "масочного" режимаВ Ростове грядут штрафы за нарушение "масочного" режимаФото: "КП" Архив
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В донской столице после праздников начнут штрафовать нарушителей "масочного" режима.

Напомним, что носить маски для горожан стало необходимо еще в начале мая. Средство защиты должно быть надето при посещении аптек, магазинов и мест работы. Кроме того, нужно надевать маски пока длится ожидание общественного транспорта на остановках и в маршрутках.

Первые штрафы за появление без масок в общественных местах начнут выписывать уже с 12 мая. Об этом сообщил главный санитарный врач региона Евгений Ковалев на совещании Оперативного штаба. Пока к нарушителям "масочного" режима относятся лояльно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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