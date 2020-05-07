В Ростовской области задержали вора-домушника из-за кражи садовых инструментов

7 Май 2020 2020-05-07T10:14:31+03:00

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Житель Неклиновского района Ростовской области стал жертвой ограбления. Как сообщили в региональном главке, у дончанина исчез садовый инвентарь и техника.

Потерпевший написал заявление в полицию о пропаже водяных насосов, электроинструмента и канистры. Сотрудники правоохранительных органов заподозрили в причастности к преступлению 30-летнего местного жителя, который находился неподалеку в день ограбления.

В ходе проведенного расследования полицейские установили, что подозреваемый живет по соседству от потерпевшего. Подозреваемый знал о том, что дома никого нет, потому взломал окно и пробрался внутрь, а затем тем же путем вынес чужое имущество.

Все украденные вещи изъяты и возвращены законному владельцу.

Сейчас в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Мужчина находится под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU