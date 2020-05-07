2020-05-07T10:50:11+03:00
Общество

Под Таганрогом нашли детали бронепоезда, подорванного в сражениях ВОВ

Поисковики достали из под земли обломки разрушенной техники, уничтоженной еще в самом начале войны
Дадаян Давид
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Поисковые работы под Таганрогом. Фото: СКЖДПоисковые работы под Таганрогом. Фото: СКЖД
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Вблизи Таганрога поисковики сделали удивительную находку. Вблизи одной из железных дорог из под земли достали обломки бронепоезда, который был подорван фашистами еще в самом начале Великой Отечественной войны. Об этом рассказали 7 мая на сайте СКЖД.

Специалисты установили, что это бронепоезд №45 8-го отдельного дивизиона. В результате авиационного удара снаряд попал в одну из его площадок, из-за чего она разрушилась, а за ней вышла из строя и вся техника.

Во время поисковой операции нашли детали разбитой площадки. Под землей уже больше 70-и лет пролежала верхняя часть зенитной башни, а также бронированные элементы обшивки, насквозь пробитые осколками.

Начальник подразделения по сохранению исторического наследия Северо-Кавказского центра научно-технической информации и библиотеке СКЖД Владимир Бураков рассказал, что поезд могли подорвать еще в 1941 году. В это время на Южном фронте шли ожесточенные бои. Фашисты планировали взять Ростов-на-Дону, а вблизи Таганрога бушевали крупные сражения. Важную роль тогда играли эти самые бронепоезда, которые прикрывали отход советской армии и сдерживали наступление захватчиков на донскую столицу.

Бураков добавил, что личному составу все таки удалось выжить. Они пробились к своим и еще долго служили на таком же бронепоезде только уже в Краснодарском крае. По его словам, солдаты прошли всю войну и в 1947 приняли участие в съемках первого фильма о Сталинградской битве.

Фото: СКЖД

Фото: СКЖД

Элементы бронированного кузова поезда. Фото: СКЖД

Элементы бронированного кузова поезда. Фото: СКЖД

ИСТОЧНИК KP.RU

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Под Таганрогом нашли детали бронепоезда, подорванного в сражениях ВОВ
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