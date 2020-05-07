2020-05-07T12:06:52+03:00
Общество

В Ростовской области полицейские составили почти 7 тысяч протоколов за нарушение самоизоляции

Нарушители выплатят около 3 млн рублей
ДЕНИСОВ ПЕТР
Поделиться:
Нарушителям самоизоляции грозит штрафНарушителям самоизоляции грозит штрафФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В донском регионе полицейские продолжают штрафовать нарушителей самоизоляции. Как сообщили в региональном пресс-центре по информированию населения о ситуации с коронавирусом, за сутки составили 233 протокола.

Всего в Ростовской области правоохранители составили 6 тысяч 942 протокола. Но число оштрафованных за нарушение самоизоляции пока составляет 763 человека. Нарушителям придется оплатить более трех миллионов рублей.

За нарушение самоизоляции людей людям грозит штраф от 1 до 30 тысяч рублей. Нарушителей самоизоляции могут привлечь к ответственности за «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения».

Как ранее сообщала "Комсомольская правда", жителей Ростовской области с 12 мая начнут штрафовать за отсутствие масок при нахождении на улице, а также в общественных местах.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24