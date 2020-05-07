2020-05-07T12:09:40+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону назвали адреса, где можно получить Георгиевскую ленточку

Акция в этом году пройдет еще и онлайн
Ольга ГОПАЛО
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На Дону проходит всероссийская акция «Георгиевская ленточка».На Дону проходит всероссийская акция «Георгиевская ленточка».Фото: Алексей ФОКИН
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Ежегодно, в преддверии Дня Победы на Дону раздают черно-желтые ленты в рамках Всероссийской акции «Георгиевская ленточка». Люди крепят символ Победы слева на груди в знак того, что подвиг советских солдат навсегда останется в сердцах потомков. В сложившейся эпидемической обстановке ленточки обещают доставить в крупные магазины, аптеки, АЗС, чтобы работники раздали их посетителям.

Как рассказали в администрации Ростова-на-Дону, в донской столице получить ленточку можно по адресам: ул. Малиновского, 23Д; бул. Комарова, 24А, пр. Михаила Нагибина, 17; ул. 14 Линия, 84; ул. Доватора, 267.

А еще в этом году акция «Георгиевская ленточка» пройдет и в онлайн-формате. Для того чтобы принять в ней участие, нужно опубликовать на личной странице любой соцсети или установить на аватарку фотографию с прикрепленной ленточкой. Под фото не забудьте поставить хештег #ЯпомнюЯгоржусь или #Георгиевскаяленточка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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