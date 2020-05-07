В Ростовской области на «Самбекских высотах» захоронили останки 60 воинов

7 Май 2020 2020-05-07T12:12:05+03:00

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На территории Народного военно-исторического музейного комплекса «Самбекские высоты» прошла церемония захоронения останков 60 воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны.

Обычно на захоронении присутствуют ветераны, молодежь, родственники погибших солдат и офицеров. Но из-за эпидемической обстановки в этот раз церемония прошла с минимальным количеством людей. В мероприятии приняли участие военный оркестр штаба Южного военного округа, рота Почетного караула, салютная команда и представители регионального правительства.

На сегодняшний день уже проведено пять захоронений останков воинов, обнаруженных в ходе поисковых работ. Проводятся они не только в канун Дня Победы, но и в День освобождения нашей области от фашистских захватчиков - 30 августа. А впервые такая церемония прошла два года назад.

ИСТОЧНИК KP.RU