Ростовчан, застрявших в Индии из-за коронавируса, доставят на родину спецрейсом на следующей неделе

7 Май 2020 2020-05-07T12:25:05+03:00

А сегодня, 7 мая, в донскую столицу вернуться туристы из Израиля

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Российские граждане, застрявшие в Индии из-за пандемии коронавируса, должны вернуться на родину уже 14 мая. Для них подготовили специальный рейс, который должен доставить донских жителей аэропорт Платов. Об этом сообщается в телеграм-каналах министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.

По официальной информации, рейс запланировал на 14:30. Самолет вылетит из ГОА и с промежуточной посадкой в аэропорту Платов направится в Москву. Однако, уже сегодня, 7 мая, в донской воздушной гавани приземлиться спецрейс из Израиля. Борт Тель-Авив - Ростов - Екатеринбург запланировал на 15:10. На него зарегистрировались 57 человек, однако все рейсы вернут на родину жителей 14 регионов страны.

Ранее группу туристов из 24 человек привезли в Ростовскую область из Таиланда. Самолет сел в "Платове". На борту только трое были жителями Дона, а остальные уроженцы Краснодарского края, Воронежской и Волгоградской областей.

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ИСТОЧНИК KP.RU