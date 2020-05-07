В Ростовской области при пожаре в частном доме погиб мужчина

7 Май 2020 2020-05-07T12:27:04+03:00

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Накануне, 6 мая, в Ростовской области произошел пожар, который унес жизнь человека. Известно, что вызов на пульт единой диспетчерской службы поступил около половины четвертого. Звонивший сообщил, что горит частный дом. Огнеборцы сразу же выехали по указанному адресу - в поселок Синегорский Белокалитвинского района.

- Возгорание произошло в частном доме на улице Минина, - рассказали в Главном Управлении МЧС России по региону. - Площадь пожара составила 42 квадратных метра. На месте работали пять человек личного состава и две спецмашины. Спустя восемь минут огонь удалось локализовать, еще через пять - полностью ликвидировать горение.

Как добавили в ведомстве, на месте было обнаружено тело 49-летнего мужчины, приехавшим на место медикам оставалось констатировать лишь смерть пострадавшего, он скончался до их приезда.

По факту произошедшего проводится проверка, по результатам которой станут известны все обстоятельства случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU