В Ростове-на-Дону мошенник разговорил жертву на сто тысяч рублей

7 Май 2020 2020-05-07T12:51:53+03:00

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В отдел полиции Ростова-на-Дону пришла женщина, которая рассказала, что стала жертвой телефонного мошенника. После разговора с ним у ростовчанки пропали сто тысяч рублей с банковского счета. Как оказалось, мужчина звонил с московского номера и представился сотрудником безопасности одного из банков.

- Он спросил, совершала ли женщина ближайшее время денежные переводы, - сообщили подробности в Главном Управлении МВД России по региону. - После ответа, неизвестный предложил жертве отменить данную операцию. Для этого ему нужно было продиктовать данные карты, номер телефона, а также сообщить секретный код, пришедший в смс-сообщении.

После женщина уверяла стражей порядка, что злоумышленник был очень убедительным и под различными предлогами внушал ей, что хочет сохранить ее накопления. Но, как оказалось, все обещания были только на словах - все деньги со счета пропала. И тогда горожанка сначала обратилась в отделение банка, а после в полицию.

Там уже возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Теперь злоумышленника ищут.

ИСТОЧНИК KP.RU