В Новочеркасске автоледи на Land Rover сбила пешехода

7 Май 2020 2020-05-07T14:36:18+03:00

По предварительным данным, женщина переходила дорогу не на пешеходном переходе

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В четверг, 7 мая, в городе Новочеркасске Ростовской области произошло дорожное происшествие, во время которого пострадал человек.

Как рассказали в Управлении ГИБДД по региону, инцидент случился около 10:30 утра на улице Трамвайной. Там 43-летняя женщина за рулем иномарки Land Rover сбила пешехода.

Как добавили в ведомстве, по предварительным данным, горожанка переходила дорогу не на пешеходном переходе, еще и по диагонали проезжей части. Приехавшие на место медики скорой помощи отвезли 48-летнюю пострадавшую в больницу. Помощь пешеходу оказывают врачи ближайшей больницы.

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, по результатам которой станут известны все обстоятельства случившегося.

Напомним, на этой неделе в Шахтах легковушка выехала на встречку, погиб водитель. Авто врезалось в дерево.

ИСТОЧНИК KP.RU