В Ростове-на-Дону кавалер на смотринах обокрал бабулю своей возлюбленной

7 Май 2020 2020-05-07T14:58:21+03:00

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Знала ли ростовчанка, что сможет остаться без жениха, когда привела его в дом к своей бабушке на смотрины. Так в отдел полиции писать заявление о пропаже денег пришла пожилая ростовчанка. Речь шла о двух тысяч рублей, которые кто-то списал с ее банковской карты. Стражи порядка начали поиск предполагаемого преступника и выяснили, что злоумышленником может оказаться кавалер потерпевшей.

- Злоумышленник пришел с девушкой в гости к ее бабушке и, пока женщина накрывала на стол, он забрал банковскую карту, лежащую на тумбочке, - рассказали в донском главке. - Молодой человек переписал все данные, а затем попросил телефон женщины, ссылаясь на то, что ему нужно позвонить. Используя код безопасности, который пришел по смс, он перевел себе две тысячи рублей и вернул мобильник хозяйке.

Теперь в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Кража с банковского счета». Решения суда он будет дожидаться под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU