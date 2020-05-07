В Ростовской области более 2,7 миллиона масок сшили за месяц

7 Май 2020 2020-05-07T15:06:31+03:00

Известно, что только за последние сутки опасный вирус на Дону подхватили еще 80 человек. Фото: Иван МАКЕЕВ

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В Ростовской области за месяц было сшито ни много ни мало 2,7 миллиона масок, которые могут защитить жителей Дона от коронавируса.

Как сообщили в региональном правительстве, всего в области 117 предприятий, которые занимаются их пошивом. А в сутки количество произведенной продукции достигает порядка 150 тысяч штук. Сейчас маски можно купить не только в аптеках, но и в супермаркетах.

Известно, что только за последние сутки число заболевших опасным вирусом выросло до 80 человек. Больше всего больных в донской столице. По последним данным, диагноз "коронавирусная инфекция" подтвержден у 1 514 жителей области. Удалось выздороветь 195 дончанам.

К сожалению, от коварной заразы уже погибли 12 человек. Жизнь еще 15 на волоске - они находятся в тяжелом состоянии. Всего же под медицинским наблюдением на Дону сейчас находятся 6 627 человек, большинство из них дома на самоизоляции.

ИСТОЧНИК KP.RU