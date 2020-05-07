Стало известно, сколько стоит лечение от коронавируса в Ростовской области

7 Май 2020 2020-05-07T16:39:21+03:00

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В Ростовской области назвали сумму, которую тратят страховые компании на лечение одного пациента с коронавирусом. Об этом во время брифинга сообщила министр здравоохранения региона Татьяна Быковская.

Лечение коронавируса в стационаре стоит по-разному. Обслуживание пациента в больницах производится с помощью полюса ОМС.

- За лечение тяжело больного с коронавирусом, который находился под аппаратом ИВЛ, страховая компания оплачивает около 250 тысяч рублей, лечение пациентов с COVID-19 с гриппом и пневмонией стоит почти 176 тысяч рублей, - рассказала Татьяна Быковская.

Напомним, в Ростовской области более 1,5 тысячи человек заболели коронавирусом. Половина выявленных случаев приходится на людей среднего возраста. Речь идет о возрасте с 46 до 65 лет. Почти 200 человек в донском регионе вылечились от коронавируса,но общее число зараженных продолжает расти

ИСТОЧНИК KP.RU