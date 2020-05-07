2020-05-07T16:41:17+03:00
Коронавирус Covid-19

На Дону за нарушение самоизоляции выписали почти семь тысяч штрафов

Больше 140 человек заплатят по 15 тысяч рублей
Дадаян Давид
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Оштрафованные люди заплатят в бюджет, как минимум 3,5 миллиона рублей.Оштрафованные люди заплатят в бюджет, как минимум 3,5 миллиона рублей.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Ростовской области с начала пандемии коронавируса полицейские оштрафовали почти семь тысяч жителей Дона. Правоохранители составили 6942 протокола об административном правонарушении. Только за последние сутки блюстители порядка выписали еще 233 штрафа. Данные привели в региональном правительстве.

По состоянию на 7 мая по решению судов за несоблюдение самоизоляции наказано 763 человека. В совокупности они заплатят в государственный бюджет, как минимум 3,5 миллиона рублей. Остальные будут ждать решений по своим нарушениям. Если их вина будет признана судом, им также придется заплатить.

12 человек оштрафовали на 30 тысяч рублей, а 141 человека - на 15 тысяч рублей. 107 жителей Дона заплатят от пяти до десяти тысяч рублей. Больше всего протоколов - 503 - выписано на сумму от одной до четырех тысяч рублей.

Напомним, что с 12 мая власти вводят по всему региону масочный режим. Те, кто не будет соблюдать эту меру, может быть оштрафован.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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