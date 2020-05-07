Почти 800 студентов-медиков работают в больницах Ростовской области во время пандемии коронавируса

7 Май 2020 2020-05-07T17:01:50+03:00

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В Ростовской области студенты-медики работают в больницах, где проходят лечение больные новой коронавирусной инфекцией. Об этом во время брифинга сообщила министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская.

Сейчас к работе в медучрежений подключены студенты старших курсов.

- В "красной зоне", где находятся больные коронавирусом, работают 41 студент. Все они за свою работу получат зарплату и прочие необходимые выплаты, - отметила Татьяна Быковская.

По ее словам, около 300 студентов-медиков 4,5,6 курсов работают волонтерами.

Напомним, на Дону коронавирусом заболели более 1500 тысячи человек. Почти половина выявленных случаев приходится на людей среднего возраста. Речь идет о возрасте с 46 до 65 лет. Таких пациентов больше 47%. На втором месте - молодые люди от 18 до 45 лет. Меньше всего заболевших среди пенсионеров.

ИСТОЧНИК KP.RU