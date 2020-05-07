В Ростовской области врачей, работающих с больными коронавирусом, разместили в общежитиях
В донском регионе врачей и прочих медиков "красной зоны" разместили в общежитиях, где они находятся в нерабочее время. Об этом во время брифинга в четверг, 7 мая, рассказала министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская.
- В случае, если дома у врача есть пожилые родители, маленькие дети, люди, имеющие хронические заболевания, то, конечно, он постарается туда не возвращаться, потому что мы понимаем, что сегодня от коронавирусом никто не застрахован, - сказала министр.
Сейчас в больницах, где проходят лечение больные с коронавирусом, персонала хватает. При полной заполняемости больными может возникнуть нехватка младшего персонала и врачей-реаниматологов.
Как ранее сообщала "Комсомольская правда- Ростов", лечение больных коронавирусом в ковидных госпиталях региона оплачивают медицинские страховые компании.
ИСТОЧНИК KP.RU