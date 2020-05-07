2020-05-07T17:19:30+03:00
Общество

В Ростовской области врачей, работающих с больными коронавирусом, разместили в общежитиях

Это помоет исключить вероятность заражения близких людей
ДЕНИСОВ ПЕТР
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В донском регионе врачей и прочих медиков "красной зоны" разместили в общежитиях, где они находятся в нерабочее время. Об этом во время брифинга в четверг, 7 мая, рассказала министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская.

- В случае, если дома у врача есть пожилые родители, маленькие дети, люди, имеющие хронические заболевания, то, конечно, он постарается туда не возвращаться, потому что мы понимаем, что сегодня от коронавирусом никто не застрахован, - сказала министр.

Сейчас в больницах, где проходят лечение больные с коронавирусом, персонала хватает. При полной заполняемости больными может возникнуть нехватка младшего персонала и врачей-реаниматологов.

Как ранее сообщала "Комсомольская правда- Ростов", лечение больных коронавирусом в ковидных госпиталях региона оплачивают медицинские страховые компании.

ИСТОЧНИК KP.RU

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